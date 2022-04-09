РФ хочет добиться любой "победы" в Украине к 9 мая. Вероятны новые зверства оккупантов, - CNN

По словам официальных лиц, за месяц до празднования в России Дня победы она перегруппировывает и перебрасывает свои силы на юго-восток Украины - гораздо более ограниченную цель, чем захват больших участков территории страны - с целью достижения какой-то региональной победы.

Один из чиновников отметил, что нехватка времени может привести к ошибкам российских войск, усугубляемых проблемами логистики и моральными проблемами, с которыми они уже сталкиваются.

Второй европейский чиновник рассказал, что следствием таких политических сроков войны могут привести РФ к "военной катастрофе".

При этом давление Кремля чревато новыми зверствами со стороны российских войск, указывает первый чиновник.

Он добавил, что "запах этих военных преступлений будет висеть над этими российскими вооруженными силами еще долгие годы".