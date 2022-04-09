РФ хоче здобути будь-яку "перемогу" в Україні до 9 травня. Імовірні нові звірства окупантів, - CNN

За словами офіційних осіб, за місяць до святкування в Росії Дня перемоги вона перегруповує і перекидає свої сили на південний схід України - набагато більш обмежену ціль, ніж захоплення великих ділянок території країни - з метою досягнення якоїсь регіональної перемоги.

Один з чиновників зазначив, що брак часу може привести до помилок російських військ, що посилюються проблемами логістики і моральними проблемами, з якими вони вже стикаються.

Другий європейський чиновник розповів, що наслідком таких політичних термінів війни можуть призвести РФ до "військової катастрофи".

При цьому тиск Кремля загрожує новими звірствами з боку російських військ, вказує перший чиновник.

Він додав, що "запах цих військових злочинів висітиме над цими російськими збройними силами ще довгі роки".