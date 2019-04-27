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РФ хочет дальнейшей эскалации и хаотизации Украины, - Кулеба

Новости » Политика    27.04.2019 - 15:17
РФ хочет дальнейшей эскалации и хаотизации Украины, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Кулеба заявил, что РФ продолжает усложнять правила игры и не дает урегулированию конфликта

Посол Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что своими заявлениями о намерении раздавать гражданство РФ всем украинцам по упрощенной процедуре президент РФ пытается привести к дальнейшей эскалации в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.

Кулеба отметил, что если бы Россия хотела достичь компромисса и урегулированию конфликта, то она бы в настоящее время воздерживалась от эскалации и оставила новому президенту Украины "пространство для дипломатического маневра".

"Но РФ хочет дальнейшей эскалации и хаотизации Украины, и поэтому продолжает усложнять правила игры", - подчеркнул дипломат.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация может упростить процедуру предоставления гражданства и выдачи паспортов для всех граждан Украины. По его словам, Москва рассматривает возможность упрощенного порядка предоставления гражданства России не только жителям оккупированного Донбасса, но и всей Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о подготовке новых санкций против России решение о раздаче паспортов на Донбассе.

 

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