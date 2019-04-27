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РФ хоче подальшої ескалації та хаотизації України, - Кулеба

Новини » Політика    27.04.2019 - 15:17
РФ хоче подальшої ескалації та хаотизації України, - Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Кулеба заявив, що РФ продовжує ускладнювати правила гри та не дає врегулюванню конфлікту

Посол України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявив, що своїми заявами про намір роздавати громадянство РФ усім українцям за спрощеною процедурою президент РФ намагається призвести до подальшої ескалації в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу в Twitter.

Кулеба зазначив, що якби Росія хотіла досягти компромісу й врегулюванню конфлікту, то вона б в даний час утримувалась від ескалації й залишила новому президенту України "простір для дипломатичного маневру".

"Але РФ хоче подальшої ескалації та хаотизації України, і тому продовжує ускладнювати правила гри", - наголосив дипломат.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що Російська Федерація може спростити процедуру надання громадянства і видачі паспортів для всіх громадян України. За його словами, Москва розглядає можливість спрощеного порядку надання громадянства Росії не тільки жителям окупованого Донбасу, але і всієї України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про підготовку нових санкцій проти Росії за рішення про роздачу паспортів на Донбасі.

 

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