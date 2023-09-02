РФ хоче зупинити наступ ЗСУ, але ризикує розділити свої сили, - розвідка Британії

Російські окупанти не покидають спроби зупинити контрнаступ українських військ на півдні. Але загарбники ризикують самі розділити свої сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Як зазначає розвідка, українські війська на Оріхівському напрямку у Запорізькій області (Генштаб ЗСУ називає його Мелітопольським) вийшли на головну лінію оборони росіян.

При цьому окупанти, зокрема, підрозділи 58-ї загальновійськової армії та повітряно-десантних військ Росії, продовжують власний наступ у районі Куп'янська.

Розвідка вважає, що російські війська, ймовірно, прагнуть відвернути Україну від її контрнаступу, тим самим змусивши її розділити свої сили між Мелітопольським та Куп'янським напрямками. У Британії нагадали, що РФ з червня досягла "скромних успіхів" поблизу Куп'янська.

"Росія ризикує розділити свої сили, намагаючись запобігти українському прориву", - кажуть розвідники.

Бої на Лиманському та Куп'янському напрямках

Раніше стало відомо, що окупанти активізували наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Проте ЗСУ відбивають атаки ворога.

Згідно з останніми зведеннями Генштабу ЗСУ, загарбники не покидають намірів прорвати оборону наших військ, тому продовжують штурми. Британська розвідка припускає, що на тлі успіху ЗСУ на півдні російські окупанти можуть посилити наступ на напрямку Куп'янськ-Лиман протягом наступних двох місяців.

Крім того, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські військові мають певні успіхи під Куп'янськом. Але окупанти можуть потрапити у котел, якщо ЗСУ просунуться на Бахмутському напрямку.

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