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РФ хочет остановить наступление ВСУ, но рискует разделить свои силы, - разведка Британии

Купянск, Суббота 02 сентября 2023 09:12
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РФ хочет остановить наступление ВСУ, но рискует разделить свои силы, - разведка Британии Фото: Россия рискует разделить свои силы на фронте (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты не покидают попытки остановить контрнаступление украинских войск на юге. Но захватчики рискуют сами разделить свои силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Как отмечает разведка, украинские войска на Ореховском направлении в Запорожской области (Генштаб ВСУ называет его Мелитопольским) вышли на главную линию обороны россиян.

При этом оккупанты, в частности, подразделения 58 общевойсковой армии и воздушно-десантных войск России, продолжают собственное наступление в районе Купянска.

Разведка считает, что российские войска, вероятно, стремятся отвлечь Украину от контрнаступления, тем самым заставив ее разделить свои силы между Мелитопольским и Купянским направлениями. В Британии напомнили, что РФ с июня достигла "скромных успехов" вблизи Купянска.

"Россия рискует разделить свои силы, пытаясь предотвратить украинский прорыв", - говорят разведчики.

Бои на Лиманском и Купянском направлениях

Ранее стало известно, что оккупанты активизировали наступление на Купянском и Лиманском направлениях. Однако ВСУ отражают атаки врага.

Согласно последним сведениям Генштаба ВСУ, захватчики не покидают намерений прорвать оборону наших войск, поэтому продолжают штурмы. Британская разведка предполагает, что на фоне успеха ВСУ на юге российские оккупанты могут усилить наступление на направление Купянск-Лиман в течение следующих двух месяцев.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские военные имеют определенные успехи под Купянском. Но оккупанты могут попасть в котел, если ВСУ продвинутся на Бахмутском направлении.

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