РФ хочет захватить плацдарм на правом берегу Днепра, но о штурме Херсона речь не идет, - ВСУ

Враг желает захватить плацдарм на правом берегу Днепра. В то же время о штурме Херсона речь не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире "Радио Свобода".

По словам Волошина, враг вероятно хочет перевести определенные огневые средства на плацдарм, чтобы после этого бить ими по Херсону.

"То есть враг ищет, так сказать, прощупывает нашу оборону: где есть слабые места, пытается определить, где у нас стоят огневые средства, пытается посмотреть как расположена система обороны, где огневые позиции", - пояснил он.

В то же время спикер добавил, что назвать это попыткой идти в большой штурм или форсировать Днепр, нельзя.

Риск наступления россиян на Херсон

На юге Украины сегодня сохраняется угроза на двух ключевых направлениях. Информированные источники РБК-Украина подтвердили, что Россия не отказалась от планов начать наступление в Запорожской области и попытаться прорваться на Херсон. В то же время готовность к наступлению на правобережную часть Херсонской области у российских сил больше, чем в Запорожском регионе.

В Херсонской области, которая входит в сферу ответственности УВ «Днепр», российские войска уже пытались осуществить наступательные действия на правобережье Днепра. Последняя такая попытка состоялась совсем недавно: диверсионно-разведывательные группы противника (ДРГ) пытались прорваться в район Антоновского моста со стороны Олешек. Атаки были успешно отбиты Силами обороны.

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