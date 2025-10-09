РФ хоче взяти Покровськ за будь-яку ціну, але контрнаступ ЗСУ зірвав плани, - Зеленський

"Була щойно доповідь головкома Сирського щодо ситуації на полі бою. Найінтенсивніші напрямки - Покровськ, Добропілля. Триває контрнаступальна операція. І ми вважаємо, що вона дуже складна, але дуже вчасна, і вважаємо, що вона успішна", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що саме ця операція зірвала російську літню наступальну кампанію. За його словами, від початку Добропільської операції, з 21 серпня, втрати російської армії перевищили 12 тисяч осіб, з них понад 7 тисяч - загиблі.

Президент підкреслив, що російські війська планували окупувати більшу частину Донбасу до листопада, але українські сили зірвали ці наміри.

"Ця операція, безумовно, має вплив на захист Покровська. Розуміючи, що з Добропіллям у них великі втрати, зараз рускім поставлено завдання взяти Покровськ терміново - за будь-яку ціну", - зазначив він.

За словами Зеленського, за останні дні російські війська втрачають понад 100 осіб на добу, а подекуди ця цифра сягає 200.

Ситуація на фронті

Покровськ та прилеглі райони залишаються серед найгарячіших ділянок фронту. Останніми днями там тривають запеклі бої, про що регулярно інформує Генеральний штаб.

Ще у травні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що ситуацію на цьому напрямку вдалося стабілізувати. Він зазначав, що українські сили не лише втримали свої позиції, а й у деяких районах змогли перехопити тактичну ініціативу.

Зокрема, офіцер бригади "Спартан" капітан Артем Шолудько розповів, що росіяни змінили свою тактику на Покровському напрямку. Окупанти застосовують малі піхотні групи за підтримки мототехніки та автотранспорту - ворог став рідше застосовувати бронетехніку.

Наприкінці вересня аналітики ISW писали, що російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку, зокрема на північний схід від Чунишиного та в центральній частині Новопавлівки.