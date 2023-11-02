РФ хоче видавати паспорти колишнім громадянам СРСР в Естонії для мобілізації, - МВС

"У Росії набув чинності федеральний закон, згідно з яким відкривається можливість отримати громадянство РФ на пільгових умовах особам, які перебувають за межами держави", - йдеться у повідомленні.

Ляенеметс вважає, що це є спробою мобілізації проросійськи налаштованого населення, пропонуючи, серед іншого, наприклад, громадянство РФ колишнім громадянам СРСР, які не мають на цей час громадянства будь-якої країни.

"Завдання Росії полягає в бажанні спонукати проросійськи налаштованих мешканців до прояву більшої лояльності, юридично пов'язавши їх із Російською Федерацією. З одного боку, в ситуації, коли Естонська Республіка визнала Росію терористичною державою, прийняття російського громадянства є чітким сигналом антиестонських настроїв", - сказав міністр.

Прийняття російського громадянства дасть змогу висилати таких людей з Естонії

Очільник МВС додав, що ті, хто думають про громадянство РФ, мають розуміти, що це є не тільки вираженням поглядів, а й також матиме дуже чіткі та юридично зобов'язуючі наслідки.

Прийняття громадянства РФ особами без громадянства розширить законодавче поле для їхньої висилки в разі виникнення проблем.

"Також у особи з російським громадянством з'являється обов'язок у разі мобілізації вступати на службу до Збройних сил Росії, які воюють зараз проти України. Воювати в Україні на боці російських окупаційних військах є, як відомо, в Естонії злочином, на що необхідно зважати, коли повертаєшся до Естонії", - наголосив Ляенеметс.

Міністр внутрішніх справ усе ж таки не вірить, що така кампанія з надання громадянства РФ стане серед мешканців Естонії популярною, бо повномасштабна агресія Росії проти України в лютому 2022 року навпаки підігріла інтерес до отримання громадянства Естонської Республіки.

Мобілізація у Росії

На початку осені в Генштабі ЗСУ повідомляли, що під час нової хвилі мобілізації Росія хоче призвати від 400 до 700 тисяч солдатів. Вона також може торкнутися Чечні та тимчасово окупованих територій України.

Крім того, в ЦНС повідомляли, що мобілізаційний план на окупованих територіях контролює особисто заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов сказав, що росіяни продовжують проводити мобілізацію на війну проти України. Наразі її темпи становлять понад 20 тисяч осіб на місяць.