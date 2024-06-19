РФ хоче не тільки снаряди та ракети. Експерт пояснив, навіщо Путіну новий договір із КНДР

За його словами, глава Кремля уклав договір з КНДР не стільки з метою залучити північнокорейські війська до війни проти України, скільки отримати снаряди, ракети і цього разу техніку.

"У Росії великі проблеми, у неї майже спустошені центри зберігання техніки. Якщо збережеться нинішня інтенсивність бойових дій, то незабаром настане момент, коли вона піде в мінус і не зможе компенсувати втрати. Одна з країн, яка може передати військову техніку, - це саме КНДР", - уточнив Коваленко.

При цьому він додав, що для північнокорейського диктатора Кім Чен Ина такий договір є репутаційним кроком, оскільки пропаганда КНДР представить усе так, ніби Путін приїжджав благати про допомогу.

"А ще це можливість на якихось умовах вибити щось нове. Це жива валюта, дорогоцінні метали, навіть криптовалюта та багато іншого. А також розширити номенклатуру технологій, в яких зацікавлена КНДР", - вважає експерт.