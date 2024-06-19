РФ хочет не только снаряды и ракеты. Эксперт объяснил, зачем Путину новый договор с КНДР

При помощи нового договора о стратегическом партнерстве с Северной Кореей российский диктатор Владимир Путин рассчитывает получить военную технику.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
По его словам, глава Кремля заключил договор с КНДР не столько с целью привлечь северокорейские войска к войне против Украины, сколько получить снаряды, ракеты и, на этот раз, технику.
"У России большие проблемы, у нее почти опустошены центры хранения техники. Если сохранится нынешняя интенсивность боевых действий, то скоро наступит момент, когда она уйдет в минус и не сможет компенсировать потери. Одна из стран, которая может передать военную технику, - это именно КНДР", - уточнил Коваленко.
При этом он добавил, что для северокорейского диктатора Ким Чен Ына такой договор - репутационный шаг, поскольку пропаганда КНДР представит все так, будто Путин приезжал умолять о помощи.
"А еще это возможность на каких-то условиях выбить что-то новое. Это живая валюта, драгоценные металлы, даже криптовалюта и много чего другого. А также расширить номенклатуру технологий, в которых заинтересована КНДР", - считает эксперт.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин находится с визитом в Северной Корее. В рамках поездки он уже подписал с диктатором Ким Чен Ыном договор о стратегическом партнерстве.
По неофициальным данным, документ может предусматривать взаимную защиту. При этом текста договора все еще нет.
Более детально о документе - в материале РБК-Украина.
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