РФ хоче створити блекаут, за тиждень "перемирʼя" Трампа вже 76 ударів по енергетиці, - Зеленський

За тиждень після заяви президента США Дональда Трампа про "енергетичне перемир'я "Росія 76 разів атакувала енергетику та нафтогазовий сектор України, залишивши десятки тисяч родин без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram президента України Володимира Зеленського.
"З моменту як американський Президент оголосив про енергетичне перемир’я тиждень тому, цілеспрямовано вдарила по українській енергетиці та нафтогазовому сектору вже 76 разів", - наголосив глава держави.
За його словами, у ніч на 18 жовтня російські війська завдали ударів по підстанціях у Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях. Через атаки десятки тисяч родин залишилися без електроенергії.
Енергетики та ремонтні бригади працюють цілодобово, щоб відновити пошкоджені об'єкти й повернути світло споживачам.
Також уночі росіяни атакували житлові будинки в українських регіонах. За даними, наведеними Зеленським, унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 12 отримали поранення. Серед постраждалих - двоє дітей.
Уранці під удар потрапило сільськогосподарське підприємство на Волині. На місці працюють відповідні служби.
За минулий тиждень російські війська застосували проти України майже 2700 ударних безпілотників, 1700 авіабомб і 66 ракет. Більшість ракет, за словами президента, були балістичними.
"Головні цілі цих ударів - саме енергетика, росіяни намагаються створити блекаут. І Америка має бачити, що Росія не робить кроки назустріч у відповідь на зняття санкцій чи угоди", - зауважив Зеленський.
На його думку, Москва сприймає сигнали про потенційні економічні вигоди чи угоди як ознаку того, що продовження війни може бути для неї вигідним.
"Саме через цю позицію Росії війна триває, а не через те, що Україна справедливо захищає себе. Саме на Росію потрібно тиснути, щоб у миру був шанс. Дякую всім, хто це розуміє та допомагає", - підсумував президент.
11 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито погодилися на "енергетичне перемир'я" та мають припинити удари по енергетичних об'єктах.
Того ж дня Володимир Зеленський заявив, що Київ не домовлявся з Москвою про початок перемир'я, але Україна готова його підтримати, якщо Росія також припинить атаки.
Уже 12 жовтня Зеленський повідомив про російські удари по шести енергетичних об'єктах в Україні. За його словами, у цей період українські війська не атакували російську енергетичну інфраструктуру.