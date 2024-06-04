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РФ хоче придбати уранові активи в Нігері, - ISW

Фото: російські зусилля можуть бути підтримані (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація прагне заволодіти урановими активами в Нігері, які належать французькій компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американською Інституту вивчення війни (ISW).

Мова йде про компанію Orano SA. Аналітики вважають, що РФ може досягти цієї мети.

"Росія прагне придбати уранові активи в Нігері, які наразі належать французькій державній компанії Orano SA, і угода про "багатогалузеве співробітництво", підписана Євкуровим та його нігерійськими колегами, може підтримати ці російські зусилля", - йдеться в повідомленні.

Також згідно звіту Інституту вивчення війни (ISW), Російська Федерація збільшила свою військову присутність у Нігері. США у свою чергу, мають намір вивести всі свої війська з країни.

"Росія нещодавно збільшила свою військову присутність в Нігері. Африканський корпус Міністерства оборони Росії був розгорнутий в Нігері в квітні 2023 року і заявив про свої наміри замінити американські війська на півночі Нігеру, а в травні 2024 року увійшов на базу, де розміщуються американські військовослужбовці в цій країні. США, зокрема, мають намір вивести всі американські війська з Нігеру до 15 вересня 2024 року", - зазначають аналітики.

Нагадаємо, на початку травня 2024 агенство Reuters повідомило, що російські війська увійшли на американську авіабазу в Нігері.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що сухопутні війська Кольського півострова РФ "знищені" після великих втрат у війні проти України.

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