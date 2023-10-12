РФ хоче отримати якусь знакову "перемогу". У ЗСУ розповіли про ситуацію біля Авдіївки

"Авдіївку ворог розглядає як можливість отримати якусь знакову "перемогу" та переломити хід бойових дій. Якщо на початку повномасштабного вторгнення Авдіївка розглядалася ворогом як щось незначне, то сьогодні захоплення або оточення Авдіївки для нього чи не найбільше, чого він може досягнути на даному етапі", - розповів Штупун.

Тому, за його словами, ворог застосовує авіація та продовжує активні наступальні дії. Так, протягом минулої доби противник завдав одного ракетного удару та 39 авіаційних. Також росіяни провели 51 бойове зіткнення і здійснили 930 артилерійських обстрілів.

Водночас у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" українські захисники мужньо тримають оборону. Зокрема, бійці ЗСУ відбили понад 10 атак в районі Авдіївки.

Наступ РФ на Авдіївку Російські окупанти останніми днями суттєво активізували наступальні дії біля Авдіївки. Також епіцентрами боїв залишаються Бахмут та лінія Куп'янськ-Лиман. При цьому війська РФ також масово обстрілюють Авдіївку та сусідні населені пункти. Сили оборони зазначають, що росіяни намагаються оточити місто.