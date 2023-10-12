РФ хочет получить какую-нибудь знаковую "победу". В ВСУ рассказали о ситуации возле Авдеевки

Российские войска продолжают активные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области, применяя авиацию. Таким образом, оккупанты хотят получить хоть какую-то знаковую "победу" и переломить ход боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна в эфире телемарафона.
"Авдеевку враг рассматривает как возможность получить какую-то знаковую "победу" и переломить ход боевых действий. Если в начале полномасштабного вторжения Авдеевка рассматривалась врагом как нечто незначительное, то сегодня захват или окружение Авдеевки для него больше всего, чего он может достичь на данном этапе" , - рассказал Штупун.
Поэтому, по его словам, враг применяет авиацию и продолжает активные наступательные действия. Так, за прошедшие сутки противник нанес один ракетный удар и 39 авиационных. Также россияне провели 51 боевое столкновение и совершили 930 артиллерийских обстрелов.
В то же время в зоне ответственности ОВСУ "Таврия" украинские защитники мужественно держат оборону. В частности, бойцы ВСУ отразили более 10 атак в районе Авдеевки.
Российские оккупанты в последние дни существенно активизировали наступательные действия возле Авдеевки. Также эпицентрами боев остаются Бахмут и линия Купянск-Лиман.
При этом войска РФ также массированно обстреливают Авдеевку и соседние населенные пункты. Силы обороны отмечают, что россияне пытаются окружить город.
Почему враг штурмует "врата в Донецк" и почему Авдеевка важна для оккупантов - в материале РБК-Украина.
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