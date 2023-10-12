РФ хочет получить какую-нибудь знаковую "победу". В ВСУ рассказали о ситуации возле Авдеевки

"Авдеевку враг рассматривает как возможность получить какую-то знаковую "победу" и переломить ход боевых действий. Если в начале полномасштабного вторжения Авдеевка рассматривалась врагом как нечто незначительное, то сегодня захват или окружение Авдеевки для него больше всего, чего он может достичь на данном этапе" , - рассказал Штупун.

Поэтому, по его словам, враг применяет авиацию и продолжает активные наступательные действия. Так, за прошедшие сутки противник нанес один ракетный удар и 39 авиационных. Также россияне провели 51 боевое столкновение и совершили 930 артиллерийских обстрелов.

В то же время в зоне ответственности ОВСУ "Таврия" украинские защитники мужественно держат оборону. В частности, бойцы ВСУ отразили более 10 атак в районе Авдеевки.

Наступление РФ на Авдеевку Российские оккупанты в последние дни существенно активизировали наступательные действия возле Авдеевки. Также эпицентрами боев остаются Бахмут и линия Купянск-Лиман. При этом войска РФ также массированно обстреливают Авдеевку и соседние населенные пункты. Силы обороны отмечают, что россияне пытаются окружить город.