РФ хоче оточити ЗСУ на Курському напрямку, але на території України, - Зеленський

"Що це за сигнали, які були від російської сторони? Я вважаю, що якраз російська сторона хоче оточити українських військових. На тому ж напрямку (курському - ред.), але на території України. Важливо, що наші війська це знають, командування знає, де вони це хочуть зробити", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що росіяни хочуть максимальну присутність на території України, в цьому нічого нового тут немає.

"У партнерів є супутники, хай подивляться, де росіяни накопичують війська і куди вони направлені. Тоді стане зрозуміло для чого. Про мир там не йдеться", - наголосив глава держави.