РФ хочет окружить ВСУ на Курском направлении, но на территории Украины, - Зеленский

"Что это за сигналы, которые были от российской стороны? Я считаю, что как раз российская сторона хочет окружить украинских военных. На том же направлении (курском - ред.), но на территории Украины. Важно, что наши войска это знают, командование знает, где они это хотят сделать", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что россияне хотят максимальное присутствие на территории Украины, в этом ничего нового здесь нет.

"У партнеров есть спутники, пусть посмотрят, где россияне накапливают войска и куда они направлены. Тогда станет понятно для чего. О мире там речь не идет", - подчеркнул глава государства.

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