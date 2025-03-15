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РФ хочет окружить ВСУ на Курском направлении, но на территории Украины, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия хочет окружить ВСУ на Курском направлении, но на территории Украины. Командование знает о планах врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на брифинге.

"Что это за сигналы, которые были от российской стороны? Я считаю, что как раз российская сторона хочет окружить украинских военных. На том же направлении (курском - ред.), но на территории Украины. Важно, что наши войска это знают, командование знает, где они это хотят сделать", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что россияне хотят максимальное присутствие на территории Украины, в этом ничего нового здесь нет.

"У партнеров есть спутники, пусть посмотрят, где россияне накапливают войска и куда они направлены. Тогда станет понятно для чего. О мире там речь не идет", - подчеркнул глава государства.

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