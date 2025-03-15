РФ хоче оточити ЗСУ на Курському напрямку, але на території України, - Зеленський
Росія хоче оточити ЗСУ на Курському напрямку, але на території України. Командування знає про плани ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на брифінгу.
"Що це за сигнали, які були від російської сторони? Я вважаю, що якраз російська сторона хоче оточити українських військових. На тому ж напрямку (курському - ред.), але на території України. Важливо, що наші війська це знають, командування знає, де вони це хочуть зробити", - сказав президент.
Зеленський наголосив, що росіяни хочуть максимальну присутність на території України, в цьому нічого нового тут немає.
"У партнерів є супутники, хай подивляться, де росіяни накопичують війська і куди вони направлені. Тоді стане зрозуміло для чого. Про мир там не йдеться", - наголосив глава держави.
Ситуація у Курській області
Нагадаємо, у березня українські прикордонники повідомляли, що росіяни намагаються прорвати кордон у Сумській області. Це також супроводжується посиленням наступу росіян у Курській області.
Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що РФ накопичує війська біля східного кордону України. За його словами, це свідчить про бажання завдати удару по Сумській області.
Керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що росіяни накопичують сили для удару по Сумській області, але про наступ не йдеться.
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