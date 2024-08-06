РФ хоче наростити військо, тож демобілізація для нас проблематична, - Веніславський

Говорити про можливість демобілізації в Україні наразі дуже проблематично. Особливо через те, що ситуація на фронті залишається складною й Росія планує збільшити свої окупаційні сили.

Про це заявив народний депутат, член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу , передає РБК-Україна .

За його словами, демобілізація в Комітеті ВРУ з нацбезпеки та розвідки обговорювалася дуже ретельно. Втім, це питання є насправді "болючим" та "найбільш складним".

"Історія світових воєн на сьогодні не знає прикладів, коли до завершення повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення, до відсічі агресії здійснювалися б якісь комплексні заходи зі звільнення з військової служби тих, хто відстоює територіальну цілісність та державний суверенітет", - стверджує Веніславський.

Тому, як зауважує нардеп, питання демобілізації має не лише політичне, але й оборонне, безпекове і військове значення.

"Політично зрозуміло, що вигідно говорити й хотілось би нам обнадіяти тих людей, які воюють, що вони там протягом певного часу матимуть можливість на звільнення. Але, на превеликий жаль, на сьогодні ситуація залишається на фронті дуже складною", - сказав Веніславський.

Він пояснив, якщо проаналізувати дії країни-агресора, вона постійно намагається збільшити свій кількісний склад збройних сил. Крім того, до окупаційної армії фінансово заохочують найманців, які отримують від 1 до 2 мільйонів рублів одноразово при підписанні контракту чи вступу на службу.

"І ці темпи лише зростають. З огляду на рівень життя росіян - ці гроші для них є взагалі фантастичними", - акцентував Веніславський.

Він поділився, що розвідувальні співтовариства під час засідання Комітету в закритому режимі надали дані, які свідчать, що Росія поставила чіткі цілі збільшити кількість окупаційних військ в Україні ще на певну кількість десятків чи навіть сотню тисяч.

"Тож говорити на цьому фоні про звільнення чи про таку можливість дуже проблематично", - акцентував Веніславський.

Демобілізація в Україні