РФ хоче наростити військо, тож демобілізація для нас проблематична, - Веніславський
Говорити про можливість демобілізації в Україні наразі дуже проблематично. Особливо через те, що ситуація на фронті залишається складною й Росія планує збільшити свої окупаційні сили.
Про це заявив народний депутат, член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу, передає РБК-Україна.
За його словами, демобілізація в Комітеті ВРУ з нацбезпеки та розвідки обговорювалася дуже ретельно. Втім, це питання є насправді "болючим" та "найбільш складним".
"Історія світових воєн на сьогодні не знає прикладів, коли до завершення повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення, до відсічі агресії здійснювалися б якісь комплексні заходи зі звільнення з військової служби тих, хто відстоює територіальну цілісність та державний суверенітет", - стверджує Веніславський.
Тому, як зауважує нардеп, питання демобілізації має не лише політичне, але й оборонне, безпекове і військове значення.
"Політично зрозуміло, що вигідно говорити й хотілось би нам обнадіяти тих людей, які воюють, що вони там протягом певного часу матимуть можливість на звільнення. Але, на превеликий жаль, на сьогодні ситуація залишається на фронті дуже складною", - сказав Веніславський.
Він пояснив, якщо проаналізувати дії країни-агресора, вона постійно намагається збільшити свій кількісний склад збройних сил. Крім того, до окупаційної армії фінансово заохочують найманців, які отримують від 1 до 2 мільйонів рублів одноразово при підписанні контракту чи вступу на службу.
"І ці темпи лише зростають. З огляду на рівень життя росіян - ці гроші для них є взагалі фантастичними", - акцентував Веніславський.
Він поділився, що розвідувальні співтовариства під час засідання Комітету в закритому режимі надали дані, які свідчать, що Росія поставила чіткі цілі збільшити кількість окупаційних військ в Україні ще на певну кількість десятків чи навіть сотню тисяч.
"Тож говорити на цьому фоні про звільнення чи про таку можливість дуже проблематично", - акцентував Веніславський.
Демобілізація в Україні
Нагадаємо, що у комплексному законі про мобілізацію, який ухвалила Верховна Рада цьогоріч, Кабміну було доручено розробити відповідний проєкт закону, який би передбачав умови для потенційного звільнення окремих категорій військовослужбовців зі служби. Ще у квітні повідомлялося, що на розробку законопроекту про демобілізацію відведено 8 місяців, а до процесу залучать також Генштаб ЗСУ.
За словами Веніславського, наразі ані від уряду, ані від Міноборони, які є фактично ключовими гравцями у формуванні оборонної політики держави, не надходили такі ініціативи.
"Якщо вони будуть вважати, що це можливо, вони мають внести відповідний законопроект. За моєю інформацією, такого законопроекту на даний момент немає. І я б не був надмірно оптимістом і не очікував би його найближчим часом", - додав Веніславський.
До слова голова МВС Ігор Клименко та спікер ВРУ Руслан Стефанчук нещодавно заявляли, що не бачать передумов для проведення демобілізації.
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