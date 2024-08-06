РФ хочет нарастить войско, так что демобилизация для нас проблематична, - Вениславский

Говорить о возможности демобилизации в Украине очень проблематично. Особенно потому, что ситуация на фронте остается сложной и Россия планирует увеличить свои оккупационные силы.

Об этом заявил народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга , передает РБК-Украина .

По его словам, демобилизация в Комитете ВРУ по нацбезопасности и разведке обсуждалась очень тщательно. Впрочем, этот вопрос является действительно "болезненным" и "наиболее сложным".

"История мировых войн на сегодняшний день не знает примеров, когда до завершения полномасштабной войны, полномасштабного вторжения, до отражения агрессии проводились бы какие-то комплексные меры по увольнению от военной службы тех, кто отстаивает территориальную целостность и государственный суверенитет", - утверждает Вениславский.

Поэтому, как отмечает нардеп, вопрос демобилизации имеет не только политическое, но и оборонное, безопасное и военное значение.

"Политически понятно, что выгодно говорить и хотелось бы нам обнадежить тех людей, которые воюют, что они там в течение определенного времени будут иметь возможность на увольнение. Но, к большому сожалению, на сегодняшний день ситуация остается на фронте очень сложной", - сказал Вениславский.

Он объяснил, что если проанализировать действия страны-агрессора, она постоянно пытается увеличить свой количественный состав вооруженных сил. Кроме того, в оккупационную армию финансово привлекают наемников, получающих от 1 до 2 миллионов рублей единовременно при подписании контракта или вступлении на службу.

"И эти темпы только растут. Учитывая уровень жизни россиян - эти деньги для них вообще фантастические", - акцентировал Вениславский.

Он поделился, что разведывательные сообщества во время заседания Комитета в закрытом режиме предоставили данные, свидетельствующие, что Россия поставила четкие цели увеличить количество оккупационных войск в Украине еще на определенное количество десятков или даже сотни тысяч.

"Поэтому говорить на этом фоне об увольнении или такой возможности очень проблематично", - акцентировал Вениславский.

Демобилизация в Украине