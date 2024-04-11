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РФ з "Градів" ударила по правоохоронцях, які роздавали допомогу у Луганській області

Четвер 11 квітня 2024 18:39
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РФ з "Градів" ударила по правоохоронцях, які роздавали допомогу у Луганській області Ілюстративне фото: РФ з "Градів" ударила по правоохоронцях у Луганській області (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація обстріляла "Градами" правоохоронців, які роздавали гуманітарну допомогу у звільнених селах Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську обласної військової адміністрації.

У відомстві розповіли, що 11 квітня правоохоронці привезли хліб та необхідні речі від Красноріченської селищної військової адміністрації жителям Макіївки та Греківки.

У цей час росіяни обстріляли Макіївку із системи залпового вогню "Град". Снаряди розірвалися неподалік селян та співробітників поліції.

На щастя, серед місцевих мешканців ніхто не постраждав. У результаті обстрілу четверо співробітників поліції отримали акубаротравми, усім їм надано медичну допомогу.

Атака на Україну у ніч на 11 квітня

Цієї ночі терористи вкотре вдались до комбінованого удару проти нашої країни. Основним напрямком була Львівська область.

Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу, серед яких десятки ракет та 40 ударних БпЛА.

Загалом було знищено 57 повітряних цілей:

  • 16 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 39 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

У тому ж числі, під час масованої атаки терористи повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка розташована в Київській області.

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