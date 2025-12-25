"У переговорному процесі щодо українського врегулювання - я маю на увазі у переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки - спостерігається повільне, але правильне просування вперед", - заявила Захарова під час брифінгу для пропагандистів.

При цьому за словами Захарової, Кремль готовий "продовжувати роботу" зі Сполученими Штатами. Але, як і раніше, виключно "в рамках, заданих на найвищому рівні в Анкориджі" - тобто усі інші мирні плани Кремль апріорі відкидає.

Також Захарова вчергове насмілилась звинуватити європейські країни у спробах зірвати так звані "переговори" - зокрема, "торпедувати ці зусилля, пустити під укіс усі дипломатичні напрацювання". Фактично через Захарову Кремль висунув США вимогу тиснути на Європу, щоб відсторонити її від переговорного процесу.

"У діалозі з американською адміністрацією незмінно закликаємо колег активно протистояти цьому деструктивному процесу", - заявила вона.