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В РФ готують військових, серед яких наркомани та хворі на гепатит, - Генштаб

Фото: в РФ готують хворих військових (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На одному з полігонів Східного воєнного округу Алтайського краю РФ готують понад 300 росіян, які підписали контракти з МО РФ. Серед них є наркомани та хворі на гепатит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Серед новобранців є особи з числа колишніх ув’язнених, чоловіки низького соціального статусу без особистих документів, наркозалежні та хворі на гепатит", - зазначають у Генштабі.

Повідомляється, що більшість вказаних осіб вже звернулась до медичних закладів, щоб спробувати відтермінувати свою відправку в райони бойових дій на території України.

Мобілізація у Росії

З осені 2022 року в РФ діє так звана "часткова мобілізація", згідно до якої до лав армії мало бути призвано понад 280 тисяч людей. Однак, в РФ триває і прихована мобілізація, а новобранців часто підправляють на фронт без належно підготовки.

У розвідці Естонії також розповіли, що Росія може оголосити другу хвилю мобілізації. Шанс цього дуже високий. А у британській розвідці також заявили, що примусова мобілізація, проведена на території Росії, погіршила дисципліну у російській армії.

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Мобілізація в Росії