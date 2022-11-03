У РФ готують другу хвилю мобілізації. Росіяни отримують повістки з датами 2023 року

У Росії готуються до другої хвилі мобілізації, яка може розпочатися одразу після завершення осіннього призову. При цьому росіяни вже одержують повістки з датами наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Можемо пояснити".
За даними видання, у Кремлі готуються, що потік російських чоловіків на війну стане безперервним. Тому друга хвиля мобілізації неминуча.
"Я не знаю точних термінів, але нова мобілізація в Росії може початися скоро, можливо, вже взимку", - розповів співрозмовник, близький до Кремля.
Друге джерело видання підтвердило, що мобілізацію в РФ можуть відновити після новорічних свят.
"Зрозуміло, що люди знадобляться ще, незрозуміло лише, скільки їх буде", - додав співрозмовник.
При цьому у Росії вже почали роздавати повістки з датами наступного року. Відомо щонайменше про три такі випадки.
"Такий випадок стався з власником мобілізаційної броні для співробітників IT-сфери з Нижнього Новгорода: 28-річний чоловік сходив у військкомат і отримав повістку на 30 березня 2023 року", - йдеться в матеріалі.
Схожий випадок стався у Москві. Чоловікові, який раніше служив у розвідці, сказали у військкоматі, що його призвуть у другу хвилю мобілізації після Нового року.
Крім того, про нову хвилю мобілізації раніше заявляли губернатори прикордонних Ростовської, Курської та Воронезької областей РФ. Однак у Кремлі спростували їхні слова.
Нагадаємо, що 31 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив про завершення мобілізації до РФ, проте офіційного указу не було.
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