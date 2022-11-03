У РФ готують другу хвилю мобілізації. Росіяни отримують повістки з датами 2023 року

За даними видання, у Кремлі готуються, що потік російських чоловіків на війну стане безперервним. Тому друга хвиля мобілізації неминуча.

"Я не знаю точних термінів, але нова мобілізація в Росії може початися скоро, можливо, вже взимку", - розповів співрозмовник, близький до Кремля.

Друге джерело видання підтвердило, що мобілізацію в РФ можуть відновити після новорічних свят.

"Зрозуміло, що люди знадобляться ще, незрозуміло лише, скільки їх буде", - додав співрозмовник.

При цьому у Росії вже почали роздавати повістки з датами наступного року. Відомо щонайменше про три такі випадки.

"Такий випадок стався з власником мобілізаційної броні для співробітників IT-сфери з Нижнього Новгорода: 28-річний чоловік сходив у військкомат і отримав повістку на 30 березня 2023 року", - йдеться в матеріалі.

Схожий випадок стався у Москві. Чоловікові, який раніше служив у розвідці, сказали у військкоматі, що його призвуть у другу хвилю мобілізації після Нового року.

Крім того, про нову хвилю мобілізації раніше заявляли губернатори прикордонних Ростовської, Курської та Воронезької областей РФ. Однак у Кремлі спростували їхні слова.