В РФ готовят вторую волну мобилизации. Россияне получают повестки с датами 2023 года

В России готовятся ко второй волне мобилизации, которая может начаться сразу после завершения осеннего призыва. При этом россияне уже получают повестки с датами следующего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Можем объяснить".
По даннім издания, в Кремле готовятся, что поток российских мужчин на войну станет непрерывным. Поэтому вторая волна мобилизации неминуема.
"Я не знаю точных сроков, но новая мобилизация в России может начаться скоро, возможно, уже зимой", - рассказал близкий к Кремлю собеседник.
Второй источник издания подтвердил, что мобилизацию в РФ могут возобновить после новогодних праздников.
"Ясно, что люди понадобятся еще, неясно только, сколько их будет", - добавил собеседник.
При этом в России уже начали раздавать повестки с датами следующего года. Известно по меньшей мере о трех таких случаях.
"Такой случай произошел с обладателем мобилизационной брони для сотрудников IT-сферы из Нижнего Новгорода: 28-летний мужчина сходил в военкомат и получил там повестку на 30 марта 2023 года", - говорится в материале.
Похожий случай произошел в Москве. Мужчине, ранее служившем в разведке, сказали в военкомате, что его призовут во вторую волну мобилизации после Нового года.
Кроме того, о новой волне мобилизации ранее заявляли губернаторы приграничных Ростовской, Курской и Воронежской областей РФ. Однако в Кремле опровергли их слова.
Напомним, что 31 октября российский диктатор Владимир Путин заявил о завершении мобилизации в РФ, однако официального указа не было.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.