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РФ не готується до зими на фронті і намагається просунутися до морозів, - ЗСУ

Фото: РФ намагається до холодів досягти цілей на фронті (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська не готуються до зими на фронті. Натомість окупанти намагаються досягти поставлених цілей до морозів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасію Бобовнікову в ефірі телемарафону.

"За даними нашої розвідки, ворог не готується до зимового періоду. Вони намагаються максимально використати суху погоду, яка зараз в Донецькій області", - сказала вона.

За її словами, російські загарбники використовують артилерію, FPV-дрони та інші наявні засоби ураження, щоб в надії досягти якихось цілей до морозів.

Як зазначила речниця, українські війська на відміну від ворога проводять заходи підготовки до майбутньої зими. Тому росіянам буде набагато важче штурмувати українські позиції з приходом морозів.

 

Ситуація на фронті

Протягом останніх місяців російські війська активно наступають на фронті. Ворог тисне біля Покровська, Торецька, у Харківській області. Нещодавно Сили оборони вийшли з Вугледару Донецької області, щоб уникнути оточення.

На думку британських розвідників, росіяни продовжать тиснути у цього районі, щоб просунутися у бік Запоріжжя.

Детальніше про те, чому ЗСУ втратили вигідний плацдарм і що може бути далі на фронті - у матеріалі РБК-Україна.

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