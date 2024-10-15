РФ не готовится к зиме на фронте и пытается продвинуться до морозов, - ВСУ
Российские войска не готовятся к зиме на фронте. Вместо этого оккупанты пытаются достичь поставленных целей до морозов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасию Бобовникову в эфире телемарафона.
"По данным нашей разведки, враг не готовится к зимнему периоду. Они пытаются максимально использовать сухую погоду, которая сейчас в Донецкой области", - сказала она.
По ее словам, российские захватчики используют артиллерию, FPV-дроны и другие имеющиеся средства поражения, чтобы в надежде достичь каких-либо целей к морозам.
Как отметила спикер, украинские войска в отличие от врага проводят меры подготовки к предстоящей зиме. Поэтому россиянам будет гораздо труднее штурмовать украинские позиции с наступлением морозов.
Ситуация на фронте
В последние месяцы российские войска активно наступают на фронте. Враг давит у Покровска, Торецка, в Харьковской области. Недавно Силы обороны вышли из Угледара Донецкой области для избежания окружения.
По мнению британских разведчиков, россияне продолжат давить в этом районе, чтобы продвинуться в сторону Запорожья.
Детальнее о том, почему ВСУ потеряли выгодный плацдарм и что может быть дальше на фронте - в материале РБК-Украина.
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