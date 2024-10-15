РФ не готовится к зиме на фронте и пытается продвинуться до морозов, - ВСУ

Российские войска не готовятся к зиме на фронте. Вместо этого оккупанты пытаются достичь поставленных целей до морозов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасию Бобовникову в эфире телемарафона.

"По данным нашей разведки, враг не готовится к зимнему периоду. Они пытаются максимально использовать сухую погоду, которая сейчас в Донецкой области", - сказала она.

По ее словам, российские захватчики используют артиллерию, FPV-дроны и другие имеющиеся средства поражения, чтобы в надежде достичь каких-либо целей к морозам.

Как отметила спикер, украинские войска в отличие от врага проводят меры подготовки к предстоящей зиме. Поэтому россиянам будет гораздо труднее штурмовать украинские позиции с наступлением морозов.