РФ готується до вивезення українських дітей з окупованих територій "на оздоровлення", - ЦНС

У Росії розпочалася активна підготовка до вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій під виглядом оздоровлення у період літніх канікул.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Наразі відомо, що на "відпочинок і психологічну реабілітацію" готові прийняти санаторії Петербургу 2480 дітей та 150 педагогів. До такої ініціативи виявили готовність долучитися ще щонайменше п’ять регіонів Росії.
Як зазначає ЦНС, минулого року у Росії "оздоровилися" майже тисячу дітей з тимчасово окупованих територій України.
Окрім відповідних органів Росії, за вивезення українських дітей відповідає окупаційна адміністрація та педагоги.
"Такий "відпочинок" українських дітей окупанти організовують з єдиною ціллю - промивки мізків, під приводом оздоровлення. Багато таких дітей вже не повертають в Україну, адже їх вивозять часто без дозволу батьків, або ж дозвіл окупанти отримують за допомогою тиску", - наголошують у ЦНС.
З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.
Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.
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