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РФ готовится к вывозу украинских детей с оккупированных территорий "на оздоровление", - ЦНС

Фото: РФ готовится к вывозу украинских детей с оккупированных территорий "на оздоровление" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В России началась активная подготовка к вывозу украинских детей из временно оккупированных территорий под видом оздоровления в период летних каникул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В настоящее время известно, что на "отдых и психологическую реабилитацию" готовы принять санатории Петербурга 2480 детей и 150 педагогов. К такой инициативе проявили готовность приобщиться еще не менее пяти регионов России.

Как отмечает ЦНС, в прошлом году в России "оздоровились" около тысячи детей с временно оккупированных территорий Украины.

Кроме соответствующих органов России за вывоз украинских детей отвечает оккупационная администрация и педагоги.

"Такой "отдых" украинских детей оккупанты организуют с единой целью - промывки мозгов, под предлогом оздоровления. Многие такие дети уже не возвращают в Украину, ведь их вывозят часто без разрешения родителей, или же разрешение кафиры получают с помощью давления", - подчеркивают в ЦНС.

Депортация украинских детей в РФ

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

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