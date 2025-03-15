РФ готується до удару по Сумській області, але це не наступ на Суми, - ЦПД

Російські окупанти накопичують сили для більш активних дій в прикордонні Сумської області. Однак мова не йде про наступ на Суми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.
"Росіяни дійсно готуються до більш активних дій в прикордонні Сумщини і накопичують сили для удару по Сумщині. Не треба плутати це з наступом на Суми", - пише Коваленко.
Він наголосив, що ворог діє в прикордонні, несе втрати від Сил оборони, але все ж готується до нових ударів.
Також керівник ЦПД додав, що російський диктатор Володимир Путін робить ці речі, намагаючись затягувати з припиненням вогню, яке пропонують США.
Нагадаємо, що сьогодні прем'єр-міністр Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з колегами з усієї Європи, Генсеком НАТО, лідерами Єврокомісії, Ради ЄС, Канади, Австралії та Нової Зеландії, щоб обговорити підтримку України.
Крім того, сторони погодились, що якщо Путін відмовиться від припинення вогню і переговорів, тоді його будуть змушувати до цього тиском.
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