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РФ готується до удару по Сумській області, але це не наступ на Суми, - ЦПД

Фото: ворог діє на прикордонні (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти накопичують сили для більш активних дій в прикордонні Сумської області. Однак мова не йде про наступ на Суми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Росіяни дійсно готуються до більш активних дій в прикордонні Сумщини і накопичують сили для удару по Сумщині. Не треба плутати це з наступом на Суми", - пише Коваленко.

Він наголосив, що ворог діє в прикордонні, несе втрати від Сил оборони, але все ж готується до нових ударів.

Також керівник ЦПД додав, що російський диктатор Володимир Путін робить ці речі, намагаючись затягувати з припиненням вогню, яке пропонують США.

Нагадаємо, що сьогодні прем'єр-міністр Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з колегами з усієї Європи, Генсеком НАТО, лідерами Єврокомісії, Ради ЄС, Канади, Австралії та Нової Зеландії, щоб обговорити підтримку України.

Крім того, сторони погодились, що якщо Путін відмовиться від припинення вогню і переговорів, тоді його будуть змушувати до цього тиском.

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