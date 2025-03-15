РФ готується до удару по Сумській області, але це не наступ на Суми, - ЦПД

"Росіяни дійсно готуються до більш активних дій в прикордонні Сумщини і накопичують сили для удару по Сумщині. Не треба плутати це з наступом на Суми", - пише Коваленко.

Він наголосив, що ворог діє в прикордонні, несе втрати від Сил оборони, але все ж готується до нових ударів.

Також керівник ЦПД додав, що російський диктатор Володимир Путін робить ці речі, намагаючись затягувати з припиненням вогню, яке пропонують США.