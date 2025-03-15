РФ готовится к удару по Сумской области, но это не наступление на Сумы, - ЦПД

"Россияне действительно готовятся к более активным действиям в приграничье Сумщины и накапливают силы для удара по Сумщине. Не надо путать это с наступлением на Сумы", - пишет Коваленко.

Он отметил, что враг действует в приграничье, несет потери от Сил обороны, но все же готовится к новым ударам.

Также руководитель ЦПД добавил, что российский диктатор Владимир Путин делает эти вещи, пытаясь затягивать с прекращением огня, которое предлагают США.