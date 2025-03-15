Якщо Путін відмовиться від перемир'я, "коаліція охочих" змусить його тиском, - Стармер
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зробив заяву про перемир'я в Україні. Він сказав, що якщо російський диктатор Володимир Путін не піде на це, тоді коаліція країн посилить тиск.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Стармер розповів, що сьогодні він провів телефонні переговори з колегами з усієї Європи, Генсеком НАТО, лідерами Єврокомісії, Ради ЄС, Канади, Австралії та Нової Зеландії, щоб обговорити підтримку України.
"Ми зміцнимо обороноздатність і збройні сили України і будемо готові до розгортання як "коаліція охочих" у разі укладення мирної угоди, щоб допомогти забезпечити безпеку України на суші, на морі та в небі", - заявив британський прем'єр.
Він додав, що в разі припинення вогню сторони наголосили на необхідності вжиття жорстких заходів моніторингу, щоб гарантувати виявлення та припинення будь-яких порушень угоди. Водночас, є згода щодо тиску на Путіна, якщо він не погодиться на переговори і припинення вогню.
"Ми погодилися, що в разі, якщо президент Путін відмовиться погодитися на негайне і беззастережне припинення вогню, нам необхідно буде активізувати наші зусилля зі зміцнення України, послабити військову машину Росії і посилити тиск на президента Путіна, щоб переконати його сісти за стіл переговорів", - цитує Стармера The Guardian.
Глава британського уряду пояснив, що для досягнення цієї мети буде прискорено військову підтримку і посилено санкції щодо доходів РФ. Крім того, країни продовжать вивчити всі законні шляхи, щоб гарантувати, що Росія заплатить за шкоду, завдану Україні.
"Ми домовилися продовжити ці обговорення у складі групи найближчими днями, щоб забезпечити справедливий і міцний мир в Україні", - резюмував він.
Нагадаємо, що під час цієї ж конференції Стармер анонсував, що наступного тижня в Британії відбудеться зустріч військових чиновників. Вони будуть обговорювати "практичні плани" щодо можливої мирної угоди в Україні.
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