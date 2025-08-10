Світові ціни на нафту можуть упасти до 40–50 доларів за барель вже наприкінці 2025 - на початку 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Як повідомляє розвідка, наразі барель коштує 66–68 доларів, але ринок уже переживає нову цінову війну, яка загрожує подальшим падінням котирувань.
Основним драйвером зниження став розвал домовленостей в рамках ОПЕК+. Саудівська Аравія значно збільшує видобуток, створюючи надлишок пропозиції на ринку.
Паралельно експортери сланцевої нафти, незважаючи на низькі ціни, нарощують буріння та видобуток, посилюючи тиск на ринок.
Додаткові ризики для цін створює уповільнення економіки Китаю - одного з головних споживачів нафти.
Крім того, збільшення експорту сировини з Бразилії, Гаяни та Норвегії тільки підвищує надлишок пропозиції.
На відміну від попередніх років, геополітичні ризики вже майже не впливають на нафтові котирування, що свідчить про формування нового балансу попиту та пропозиції.
Якщо тенденція збережеться, російський фонд прогнозує "шокову" ціну на нафту у діапазоні 40–50 доларів за барель, що значно позначиться на світових економіках та бюджети країн-експортерів.
Нагадаємо, що найбільші російські експортери скоротили запланований обсяг поставок залізницею на 2025 рік.
Обсяги вантажоперевезень, які 2024 року досягли 15-річного мінімуму, слугують корисним індикатором стану виробничого сектору експортно-орієнтованої економіки Росії.
Водночас раніше агентство Reuters із посиланням на свої джерела повідомляло, що російський диктатор Володимир Путін дедалі більше стурбований проблемами в російській економіці воєнного часу.