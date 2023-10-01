РФ готується до довгої війни, спрямовує на оборону третину витрат з держбюджету, - розвідка

"Документи, які, ймовірно, просочилися з міністерства фінансів Росії, свідчать про те, що витрати Росії на оборону зростуть приблизно до 30 відсотків загальних державних витрат у 2024 році", - пише пресслужба.

Російське Міністерство фінансів пропонує оборонний бюджет у розмірі 10,8 трильйона рублів. Це еквівалентно приблизно 6% ВВП і збільшення на 68% у порівнянні з поточним роком.

Розвідка Британії припускає, що Російська Федерація до 2024 року зможе підтримувати цей рівень оборонних витрат, втім, коштом ширшої економіки.

"Повна інформація про російські витрати на оборону завжди засекречена, але ці цифри свідчать про те, що Росія готується до подальших багатьох років бойових дій в Україні", - наголошують у британській розвідці.

Перед цим міністр оборони країни терориста Сергій Шойгу заявив, що він очікує продовження війни до 2025 року.

Умови завершення війни

Офіційні представники України неодноразово наголошували на тому, що завершення війни з Російською Федерацією можливе виключно після повної деокупації території України, в тому ж числі й Кримського півострова.

Як розповідав секретар РНБО Олексій Данілов, сьогодні військово-політичне керівництво працює над документом про концепцію звільнення всіх окупованих російськими загарбниками територій країни, як це відбуватиметься і що для цього потрібно.