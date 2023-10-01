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РФ готовится к долгой войне, направляет на оборону треть расходов из госбюджета, - разведка

Фото: российские террористы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно документам министерства финансов России, Кремль планирует направить 30% общих расходов госбюджета на войну в 2024 году. Вероятно, террористы готовятся к долгой войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разведку Министерства обороны Британии .

"Документы, которые, вероятно, просочились из министерства финансов России, свидетельствуют о том, что расходы России на оборону вырастут примерно до 30 процентов общих государственных расходов в 2024 году", - пишет пресс-служба. 

Российское Министерство финансов предлагает оборонный бюджет в размере 10,8 триллиона рублей. Это эквивалентно примерно 6% ВВП и увеличение на 68% по сравнению с текущим годом. 

Разведка Британии предполагает, что Российская Федерация до 2024 года сможет поддерживать этот уровень оборонных расходов, впрочем, за счет более широкой экономики.

"Полная информация о российских расходах на оборону всегда засекречена, но эти цифры свидетельствуют о том, что Россия готовится к дальнейшим многим годам боевых действий в Украине", - отмечают в британской разведке.

Перед этим министр обороны страны террориста Сергей Шойгу заявил, что он ожидает продолжения войны до 2025 года. 

Условия завершения войны 

Официальные представители Украины неоднократно отмечали, что завершение войны с Российской Федерацией возможно исключительно после полной деоккупации территории Украины, в том числе и Крымского полуострова.

Как рассказывал секретарь СНБО Алексей Данилов, сегодня военно-политическое руководство работает над документом о концепции освобождения всех оккупированных российскими захватчиками территорий страны, как это будет происходить и что для этого нужно.

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