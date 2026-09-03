РФ готує "вибори" на окупованих територіях України: соціологи зробили заяву

РФ готує "вибори" на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Правління Соціологічної асоціації України.
Росія готується провести з 18 по 20 вересня 2026 року так звані вибори до Державної думи на тимчасово окупованих територіях. Йдеться про окремі райони Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та Автономної Республіки Крим.
У Соціологічній асоціації України наголосили, що проведення таких "виборів" є одним із головних інструментів легітимізації окупаційної влади на цих землях.
Україна, а також більшість країн світу та міжнародних організацій не визнають законності так званих виборів РФ на окупованих територіях. Серед організацій, які засуджують ці дії Росії, - ООН та ОБСЄ.
Правління САУ звернулося до українських та міжнародних соціологічних центрів, груп і компаній з проханням утриматися від участі у заходах в рамках виборчої кампанії РФ на окупованих територіях.
Йдеться також про відмову від висвітлення перебігу та результатів цих "виборів".
Нагадаємо, ще у другій половині серпня стало відомо, що в Росії одразу в кількох областях почали перевіряти військові полігони на готовність розмістити велику кількість людей.
За даними партизанського руху "АТЕШ", такі перевірки зафіксували на полігонах у Ростовській та Московській областях, а нову хвилю мобілізації в Кремлі планують запустити одразу після виборів до Держдуми.
Тим часом на початку вересня глава Кремля Володимир Путін заперечив, що після виборів у Росії розпочнеться мобілізація, назвавши відповідні чутки інформаційною атакою.
Раніше про такі наміри Кремля заявляв президент України Володимир Зеленський. За його словами, Росія планує набрати по 300 тисяч осіб на 2026 та на 2027 роки.