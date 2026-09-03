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РФ готовит "выборы" на оккупированных территориях Украины: социологи сделали заявление

09:54 03.09.2026 Чт
2 мин
Украинские социологи предупредили о рисках участия в "выборах" РФ
aimg Елена Чупровская
Фото: Социологическая ассоциация призвала бойкотировать "выборы" РФ на оккупированных территориях (Getty Images)

РФ готовит выборы на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Правления Социологической ассоциации Украины.

О чем заявили социологи

Россия готовится провести с 18 по 20 сентября 2026 г. так называемые выборы в Государственную думу на временно оккупированных территориях. Речь идет об отдельных районах Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и Автономной Республики Крым.

В Социологической ассоциации Украины подчеркнули, что проведение таких "выборов" является одним из главных инструментов легитимизации оккупационных властей на этих землях.

Украина, а также большинство стран мира и международных организаций не признают законность так называемых выборов РФ на оккупированных территориях. Среди организаций, осуждающих эти действия России - ООН и ОБСЕ.

Правление САУ обратилось в украинские и международные социологические центры, группы и компании с просьбой воздержаться от участия в мероприятиях в рамках избирательной кампании РФ на оккупированных территориях.

Речь также об отказе от освещения течения и результатов этих "выборов".

Напомним, еще во второй половине августа стало известно, что в России сразу в нескольких областях начали проверять военные полигоны на готовность разместить множество людей.

По данным партизанского движения "АТЕШ", подобные проверки зафиксировали на полигонах в Ростовской и Московской областях, а новую волну мобилизации в Кремле планируют запустить сразу после выборов в Госдуму.

Между тем, в начале сентября глава Кремля Владимир Путин возразил, что после выборов в России начнется мобилизация, назвав соответствующие слухи информационной атакой.

Ранее о таких намерениях Кремля заявлял президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Россия планирует набрать по 300 тысяч человек в 2026 и на 2027 годы.

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