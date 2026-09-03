РФ готовит "выборы" на оккупированных территориях Украины: социологи сделали заявление

О чем заявили социологи

Россия готовится провести с 18 по 20 сентября 2026 г. так называемые выборы в Государственную думу на временно оккупированных территориях. Речь идет об отдельных районах Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и Автономной Республики Крым.

В Социологической ассоциации Украины подчеркнули, что проведение таких "выборов" является одним из главных инструментов легитимизации оккупационных властей на этих землях.

Украина, а также большинство стран мира и международных организаций не признают законность так называемых выборов РФ на оккупированных территориях. Среди организаций, осуждающих эти действия России - ООН и ОБСЕ.

Правление САУ обратилось в украинские и международные социологические центры, группы и компании с просьбой воздержаться от участия в мероприятиях в рамках избирательной кампании РФ на оккупированных территориях.

Речь также об отказе от освещения течения и результатов этих "выборов".

Напомним, еще во второй половине августа стало известно, что в России сразу в нескольких областях начали проверять военные полигоны на готовность разместить множество людей.