Путін відповів, чи буде мобілізація в Росії після виборів

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Глава Кремля Володимир Путін спростував, що у Росії буде мобілізація після виборів до Держдуми. Він стверджує, що це нібито інформаційна атака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ перед пресою після саміту ШОС у Киргизстані.