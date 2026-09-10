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РФ готовит теракты во время псевдовыборов на оккупированных территориях, - разведка

15:13 10.09.2026 Чт
2 мин
Враг планирует во всем обвинить Украину
aimg Юлия Капитонова
РФ готовит теракты во время псевдовыборов на оккупированных территориях, - разведка Фото: "Выборы" на ВОТ могут закончиться трагедией (Getty Images)
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Российские спецслужбы могут совершить теракты, диверсии и подрывы во время незаконных выборов в Госдуму РФ и принудительного "досрочного голосования" на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предупреждение Службы внешней разведки.

Как объяснили в СВР, враг планирует эти преступления именно под "флагом Украины".

У Кремля есть сразу несколько целей, а именно:

  • оправдать усиление репрессий против местных жителей;
  • получить повод для объявления новой волны мобилизации в России

Однако ключевая цель Москвы - сорвать мирный процесс при посредничестве США, искусственно обостряя ситуацию и дискредитируя Украину.

Согласно данным разведки, в период активного голосования 18-20 сентября на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму возможны несколько сценариев.

В частности, речь идет о:

  • подрыве избирательных участков или мест сбора бюллетеней в нерабочее время;
  • диверсий на транспорте и инфраструктуре, используемой для перевозки членов избирательных комиссий;
  • покушениях на коллаборантов, в том числе руководителей оккупационных избирательных комиссий и кандидатов в депутаты.

После таких инцидентов Россия может обвинять Украину, в частности, украинские дроны или диверсионные группы.

Именно поэтому СВР призывает жителей временно оккупированных территорий в период с 17 по 21 сентября максимально избегать:

  • мест массового скопления людей;
  • так называемых избирательных участков;
  • административных зданий, привлеченных к голосованию;
  • военных объектов оккупантов.

"Российские спецслужбы не считаются с жертвами среди гражданского населения, если это соответствует их текущим политическим задачам. Любое скопление людей на ВОТ в эти дни является потенциальной мишенью для провокаций кремлевской пропаганды", - предупреждает украинская разведка.

Ранее стало известно, что Россия якобы хочет возобновить переговоры с Украиной после выборов в Госдуму

Также накануне украинские социологи предупредили о рисках участия в выборах РФ.

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