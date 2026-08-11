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РФ готує для школярів підручники з історією окупованих областей України

07:17 11.08.2026 Вт
1 хв
Планують вчити пропаганді дітей 5-7 класів вже з цього навчального року
aimg Пилип Бойко
Фото: школа на ТОТ Донеччини (Вільне радіо)

Російські школи отримають нові підручники, присвячені історії тимчасово окупованих територій України. До переліку увійшли видання, у яких історію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей планують викладати в межах російської історичної концепції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Серед підручників - "Історія нашого краю. Донбас і Новоросія", який призначений для учнів 5–7 класів. Російська влада планує передати такі підручники до навчальних закладів уже з 1 вересня 2026 року.

Затвердження таких видань відбулося в межах формування нового федерального переліку навчальної літератури для російських шкіл.

До нього увійшли підручники, які мають використовуватися у навчальному процесі на території РФ.

Тим часом ГУР фіксує на ТОТ наднизьку народжуваність та вкрай високу смертність. Згідно з даними розвідників, минулого року на окупованій частині Донеччини природний приріст місцевого населення склав -9,9‰.

Варто зазначити, що це у 2,4 раза гірше, ніж загальний показник у Росії. Критична демографічна ситуація погіршується через подальший відтік українського населення, а замість українців Кремль завозить мігрантів.

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