РФ готує для школярів підручники з історією окупованих областей України

Серед підручників - "Історія нашого краю. Донбас і Новоросія", який призначений для учнів 5–7 класів. Російська влада планує передати такі підручники до навчальних закладів уже з 1 вересня 2026 року.

Затвердження таких видань відбулося в межах формування нового федерального переліку навчальної літератури для російських шкіл.

До нього увійшли підручники, які мають використовуватися у навчальному процесі на території РФ.