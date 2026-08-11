RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

РФ готовит для школьников учебники по истории оккупированных областей Украины

07:17 11.08.2026 Вт
1 мин
Планируют учить пропаганде детей 5-7 классов уже с этого учебного года
aimg Филипп Бойко
Фото: школа на ТОТ Донетчины (Свободное радио)

Российские школы получат новые учебники, посвященные истории временно оккупированных территорий Украины. В список вошли издания, в которых историю Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей планируют преподавать в рамках российской исторической концепции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Среди учебников - "История нашего края. Донбасс и Новороссия", предназначенный для учеников 5-7 классов. Российские власти планируют передать такие учебники в учебные заведения уже с 1 сентября 2026 года.

Утверждение таких изданий произошло в рамках формирования нового федерального перечня учебной литературы для русских школ.

В него вошли учебники, которые должны использоваться в учебном процессе на территории РФ.

Тем временем ГУР фиксирует на ТОТ сверхнизкую рождаемость и очень высокую смертность. Согласно данным разведчиков, в прошлом году на оккупированной части Донбасса естественный прирост местного населения составил -9,9‰.

Следует отметить, что это в 2,4 раза хуже, чем общий показатель в России. Критическая демографическая ситуация ухудшается из-за дальнейшего оттока украинского населения, а вместо украинцев Кремль завозит мигрантов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДНР