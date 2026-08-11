РФ готує для школярів підручники з історією окупованих областей України

Російські школи отримають нові підручники, присвячені історії тимчасово окупованих територій України. До переліку увійшли видання, у яких історію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей планують викладати в межах російської історичної концепції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Серед підручників - "Історія нашого краю. Донбас і Новоросія", який призначений для учнів 5–7 класів. Російська влада планує передати такі підручники до навчальних закладів уже з 1 вересня 2026 року.

Затвердження таких видань відбулося в межах формування нового федерального переліку навчальної літератури для російських шкіл.

До нього увійшли підручники, які мають використовуватися у навчальному процесі на території РФ.