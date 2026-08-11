РФ готовит для школьников учебники по истории оккупированных областей Украины
Российские школы получат новые учебники, посвященные истории временно оккупированных территорий Украины. В список вошли издания, в которых историю Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей планируют преподавать в рамках российской исторической концепции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Среди учебников - "История нашего края. Донбасс и Новороссия", предназначенный для учеников 5-7 классов. Российские власти планируют передать такие учебники в учебные заведения уже с 1 сентября 2026 года.
Утверждение таких изданий произошло в рамках формирования нового федерального перечня учебной литературы для русских школ.
В него вошли учебники, которые должны использоваться в учебном процессе на территории РФ.
Тем временем ГУР фиксирует на ТОТ сверхнизкую рождаемость и очень высокую смертность. Согласно данным разведчиков, в прошлом году на оккупированной части Донбасса естественный прирост местного населения составил -9,9‰.
Следует отметить, что это в 2,4 раза хуже, чем общий показатель в России. Критическая демографическая ситуация ухудшается из-за дальнейшего оттока украинского населения, а вместо украинцев Кремль завозит мигрантов.