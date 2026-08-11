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РФ готовит для школьников учебники по истории оккупированных областей Украины

07:17 11.08.2026 Вт
1 мин
Планируют учить пропаганде детей 5-7 классов уже с этого учебного года
aimg Филипп Бойко
РФ готовит для школьников учебники по истории оккупированных областей Украины Фото: школа на ТОТ Донетчины (Свободное радио)
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Российские школы получат новые учебники, посвященные истории временно оккупированных территорий Украины. В список вошли издания, в которых историю Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей планируют преподавать в рамках российской исторической концепции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Среди учебников - "История нашего края. Донбасс и Новороссия", предназначенный для учеников 5-7 классов. Российские власти планируют передать такие учебники в учебные заведения уже с 1 сентября 2026 года.

Утверждение таких изданий произошло в рамках формирования нового федерального перечня учебной литературы для русских школ.

В него вошли учебники, которые должны использоваться в учебном процессе на территории РФ.

Тем временем ГУР фиксирует на ТОТ сверхнизкую рождаемость и очень высокую смертность. Согласно данным разведчиков, в прошлом году на оккупированной части Донбасса естественный прирост местного населения составил -9,9‰.

Следует отметить, что это в 2,4 раза хуже, чем общий показатель в России. Критическая демографическая ситуация ухудшается из-за дальнейшего оттока украинского населения, а вместо украинцев Кремль завозит мигрантов.

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