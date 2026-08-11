РФ готовит для школьников учебники по истории оккупированных областей Украины

Российские школы получат новые учебники, посвященные истории временно оккупированных территорий Украины. В список вошли издания, в которых историю Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей планируют преподавать в рамках российской исторической концепции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Среди учебников - "История нашего края. Донбасс и Новороссия", предназначенный для учеников 5-7 классов. Российские власти планируют передать такие учебники в учебные заведения уже с 1 сентября 2026 года.

Утверждение таких изданий произошло в рамках формирования нового федерального перечня учебной литературы для русских школ.

В него вошли учебники, которые должны использоваться в учебном процессе на территории РФ.