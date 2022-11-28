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РФ готує повномасштабну мобілізацію на окупованій частині Запорізької області, - Федоров

Фото: РФ готує повномасштабну мобілізацію на окупованій частині Запорізької області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни готують повномасштабну мобілізацію чоловіків до армії РФ на окупованій території Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Вже протягом 2-х днів на блок-пості у Василівці російські військові не випускають в сторону Запоріжжя чоловіків, у яких або немає військового квитка, або є військовий квиток, який підтверджує придатність до служби", - йдеться у заяві.

За словами Федорова, окупанти призначили "наглядача" над тюрмами тимчасово окупованих територій Запорізької області. Завдання росіян - завербувати ув’язнених до військових угрупувань РФ.

"Зрозуміло, що ворог збирається використовувати наших чоловіків в якості гарматного м’яса на першій лінії фронту", - додав мер Мелітополя.

Українцям, які проживають на окупованій території України, нагадали про два альтернативні шляхи евакуації в сторону Грузії та країн Європи. Можна виїхати через Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ або через територію Криму.

Нагадаємо, що на Росію чекає чергова хвиля мобілізації, це погіршить загальну якість російських військ, яких перекидають на фронт в Україну.

Раніше чоловіків призовного віку закликали негайно покинути Мелітополь та інші тимчасово окуповані території через оголошення президентом Росії Володимиром Путіним часткової мобілізації.

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