РФ готовит полномасштабную мобилизацию на оккупированной части Запорожской области, - Федоров

"Уже в течение 2-х дней на блокпосте в Васильевке российские военные не выпускают в сторону Запорожья мужчин, у которых либо нет военного билета, либо есть военный билет, подтверждающий пригодность к службе", - говорится в заявлении.

По словам Федорова, оккупанты назначили "наблюдателя" над тюрьмами временно оккупированных территорий Запорожской области. Задача россиян - завербовать заключенных в военные группировки РФ.

"Понятно, что враг намерен использовать наших мужчин в качестве пушечного мяса на первой линии фронта", - добавил мэр Мелитополя.

Украинцам, проживающим на оккупированной территории Украины, напомнили о двух альтернативных путях эвакуации в сторону Грузии и стран Европы. Можно выехать через Бердянск-Мариуполь-Новоазовск или через территорию Крыма.