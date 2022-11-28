РФ готовит полномасштабную мобилизацию на оккупированной части Запорожской области, - Федоров

Россияне готовят полномасштабную мобилизацию мужчин в армию РФ на оккупированной территории Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"Уже в течение 2-х дней на блокпосте в Васильевке российские военные не выпускают в сторону Запорожья мужчин, у которых либо нет военного билета, либо есть военный билет, подтверждающий пригодность к службе", - говорится в заявлении.
По словам Федорова, оккупанты назначили "наблюдателя" над тюрьмами временно оккупированных территорий Запорожской области. Задача россиян - завербовать заключенных в военные группировки РФ.
"Понятно, что враг намерен использовать наших мужчин в качестве пушечного мяса на первой линии фронта", - добавил мэр Мелитополя.
Украинцам, проживающим на оккупированной территории Украины, напомнили о двух альтернативных путях эвакуации в сторону Грузии и стран Европы. Можно выехать через Бердянск-Мариуполь-Новоазовск или через территорию Крыма.
Напомним, что Россию ждет очередная волна мобилизации, это ухудшит общее качество российских войск, перебрасываемых на фронт в Украину.
Ранее мужчины призывного возраста призвали немедленно покинуть Мелитополь и другие временно оккупированные территории из-за объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации.
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