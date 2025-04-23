РФ готує на півдні штурми на трьох напрямках з дня на день, - Волошин

Росія планує активізувати штурми в Запорізькій області. Мова про три напрямки.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Посилення обстрілів

Волошин зазначив, що росіяни створювали видимість того, що вони дотримуються "великоднього перемир'я". Одразу після його завершення окупанти посилили артилерійські обстріли та удари дронами-камікадзе. Також зросла кількість ударів авіаційними бомбами.

Загалом минулої доби ворог застосував на півдні 18 керованих авіабомб і 99 некерованих авіаційних ракет. Росіяни цілилися по населених пунктах біля лінії бойового зіткнення. Зокрема, удар було завдано по Гуляйполю.

Штурми Росії

Також речник Сил оборони півдня наголосив, що на Новопавлівському напрямку в Донецькій області Росія провела за минулу добу 17 штурмів.

При цьому на Оріхівському напрямку, де минулого тижня ворог робив спробу масованого штурму, зараз штурмів поменшало - там фіксується 5-7 спроб наступу ворога за добу.

Найнапруженішими напрямками залишаються Оріхівський і Новопавлівський. Також "неспокійно" в районі Гуляйполя та Малинівки. Там відбуваються постійні обстріли ворога.

"За даними нашої розвідки, противник зібрав на цих трьох напрямках (Оріхівський, Новопавлівський і Гуляйпільський - теж) певну кількість сил і засобів, щоб з дня на день активізувати там свої штурмові дії. Вони там зібрали і особовий склад - штурмовиків, і є достатня кількість техніки, серед яких ББМ (бойові броньовані машини - ред.), велика кількість мотоциклів і легкомоторної техніки", - розповів Волошин.

Він зазначив, що росіяни використовують мотоцикли, баггі та квадроцикли, щоб якнайшвидше дістатися до українських траншей, укріплень і ліній оборони. При цьому по такій техніці складніше поцілити, ніж у піхотинця.

"Щодня в нашій зоні відповідальності ми знищуємо приблизно два десятки таких мотоциклів, ще до десятка баггі та різних квадроциклів", - уточнив речник Сил оборони Півдня.

Втрати РФ

За його словами, росіяни щодня втрачають близько 100 солдатів на півдні. Зокрема, минулої доби українські воїни знищили 91 окупанта, а 21 квітня - 113.

Під час "різдвяного перемир'я" Росія проводила розвідку українських позицій, а також евакуацію загиблих і поранених із поля бою.

"Ми спостерігали, як ворог піднімав білі прапори з червоними хрестами та евакуював свої втрати не тільки на сухопутній території, а на човнах, коли він намагався з островів вивезти своїх людей або підвезти якісь вантажі, боєприпаси", - розповів Волошин.