РФ готовит новую волну фейков об Украине после саммита ЕС: что задумал Кремль

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

В частности, Кремль снова пытается дискредитировать евроинтеграционный курс Украины, мобилизационные процессы в ВСУ и одновременно продвигает антизападную риторику на фоне саммита БРИКС, санкций ЕС и эскалации между США и Ираном.

Атака на евроинтеграцию Украины

После саммита ЕС 26-27 июня прокремлевские ресурсы активизировали информационные атаки на тему вступления Украины в Евросоюз. Месседжи, которые продвигают российские медиа и политики, базируются на утверждениях об "угрозе для Европы", которую якобы несет Украина.

В частности, звучат заявления об "экономической непривлекательности" Украины, "военной дестабилизации" и "расколе в ЕС". Цель - подорвать поддержку Киева со стороны европейских партнеров.

Украина как "государство-террорист"

Россия также продолжает навязывать миру образ Украины как якобы террористического государства. Для этого удары ВСУ по военным целям в оккупированном Крыму или на территории РФ подаются как "акты террора".

Такая риторика направлена на зарубежную аудиторию и имеет целью поставить под сомнение право Украины на самозащиту.

Манипуляции вокруг мобилизации

Еще одно направление - кампания по дискредитации мобилизации в Украине. Пропагандисты распространяют видео с якобы жесткими задержаниями, часто фейковые или вырванные из контекста.

Цель - вызвать недоверие к власти и деморализовать общество. Также появляются призывы к сопротивлению украинским военным.

БРИКС как "альтернатива Западу"

На фоне саммита БРИКС кремлевские СМИ пытаются показать этот формат как "реальную альтернативу G7".

Россия представляет себя как лидера многополярного мира, акцентируя внимание на борьбе с "гегемонией Запада", в частности доллара. Отсутствие Путина и Си Цзиньпина на саммите российские ресурсы подают как незначительную деталь.

Санкции ЕС под прицелом

18-й пакет санкций ЕС стал поводом для новой волны дезинформации. Российские медиа утверждают, что ограничения якобы не вредят экономике РФ, зато провоцируют кризис в самом ЕС.

Продвигаются месседжи о "провале санкционной политики", внутренних разногласиях в ЕС и требованиях отдельных стран возобновить сотрудничество с РФ.

Прокремлевские аналитики пытаются убедить европейцев, что НАТО готовится к нападению на РФ, а не защищается. Особое внимание - странам Балтии, которые изображаются как главные провокаторы большой войны.

США, Иран и российское влияние

После эскалации между США, Израилем и Ираном российская пропаганда пытается выставить РФ как ключевую стабилизирующую силу. Распространяется тезис о совместной борьбе РФ и Ирана против "единого врага", с акцентом на положительный имидж РФ среди стран Глобального Юга.

На фоне внутренних событий в Армении (аресты влиятельных лиц) РФ активизирует кампанию против Пашиняна, обвиняя его в преследовании церкви и оппозиции. Цель - вернуть влияние на Ереван и подорвать доверие к прозападному курсу страны.

Антиукраинская риторика накануне 3 июля

Накануне дня независимости Беларуси ожидается очередная волна антиукраинской кампании. Пропаганда будет распространять заявления о якобы подготовке Украиной терактов, участие в сговоре с Западом и угрозу суверенитету Беларуси. Цель - мобилизовать население вокруг Лукашенко.

Кампания против Азербайджана

После гибели двух граждан азербайджанского происхождения в РФ развернута масштабная информационная кампания. Российская пропаганда продвигает нарративы об "этнической мафии", обвиняет Азербайджан во вмешательстве в дела РФ и сотрудничестве с Западом. Это очередной шаг Кремля к запугиванию соседних стран и демонстрации жесткого контроля над национальными меньшинствами.