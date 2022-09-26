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РФ готує масовані кібератаки в Україні, Польщі та країнах Балтії: які об'єкти під загрозою

Фото: РФ готує масовані кібератаки в Україні, Польщі та країнах Балтії (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти готують масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури України, Польщі та країн Балтії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"Кремль планує здійснити масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури українських підприємств й установ критичної інфраструктури союзників України. У першу чергу удар буде спрямовано на підприємства енергетичної галузі", - йдеться в повідомленні, де вказують, що РФ використає досвід кібератак на енергосистеми України 2015 та 2016 років

Також, за даними розвідників, Кремль має намір збільшити інтенсивність DDoS-атак на критичну інфраструктуру найближчих союзників України, насамперед Польщі та країн Балтії.

"Ворог спробує посилити ефект ракетних ударів по об’єктах електрозабезпечення насамперед у східному та південному регіонах України. Командування окупантів переконано, що це призведе до сповільнення наступальних дій ЗСУ", - додають в ГУР.

Як повідомлялось, СБУ викрила у Києві агентурну групу ФСБ, яка передавала ворогу координати столичних ТЕЦ для зриву опалювального сезону. СБУ спрацювали на випередження - своєчасно викрили, встановили місцезнаходження і затримали зрадників.

Нагадаємо, СБУ затримала російського агента, який коригував ракетні удари ворога для зриву опалювального сезону на півдні України. Житель Миколаєва мав отримати за цю "винагороду".

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