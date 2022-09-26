РФ готує масовані кібератаки в Україні, Польщі та країнах Балтії: які об'єкти під загрозою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"Кремль планує здійснити масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури українських підприємств й установ критичної інфраструктури союзників України. У першу чергу удар буде спрямовано на підприємства енергетичної галузі", - йдеться в повідомленні, де вказують, що РФ використає досвід кібератак на енергосистеми України 2015 та 2016 років

Також, за даними розвідників, Кремль має намір збільшити інтенсивність DDoS-атак на критичну інфраструктуру найближчих союзників України, насамперед Польщі та країн Балтії.

"Ворог спробує посилити ефект ракетних ударів по об’єктах електрозабезпечення насамперед у східному та південному регіонах України. Командування окупантів переконано, що це призведе до сповільнення наступальних дій ЗСУ", - додають в ГУР.