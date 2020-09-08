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В РФ не готовы признать наличие в Беларуси политзаключенных

Москва, Вторник 08 сентября 2020 15:40
В РФ не готовы признать наличие в Беларуси политзаключенных
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 8 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не готова признать наличие в Беларуси политических заключенных. По его словам, Кремль не владеет детальной информацией о том, что случилось с представителем Координационного совета оппозиции Беларуси Марией Колесниковой.

Об этом сообщает ТАСС.

“Конечно, похищение людей никак нельзя одобрить, и, конечно, это нужно дифференцировать от задержания людей в строгом соответствии с законом. Мы пока не располагаем подробной информацией о том, что же с ней (Колесниковой, - ред.) произошло, потому что поступает самая противоречивая информация. Надеемся, что ситуация будет прояснена и мы услышим какие-то разъяснения”, - сказал Песков.

Напомним, сегодня утром в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной, после этого стало известно о задержании Колесниковой.

Позже президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Колесникова была задержана за нарушение правил пересечения границы.

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