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РФ может готовить наступление на Вознесенск и еще в двух направлениях, - эксперт

Фото: россияне попытаются наступать в трех направлениях (GettyImages)
Автор: Владислав Красинский

Российские войска могут готовить наступление на трех направлениях. В том числе снова попытаться захватить Вознесенск (Николаевская область).

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, противник попытается провести наступательную операцию на криворожском направлении.

"Но не в сторону Кривого Рога, а в сторону Вознесенска, чтобы Николаев оказался в оперативном окружении, а потом уже – выход на Приднестровье. Это стратегический замысел", - отметил он.

Жданов полагает, что именно это направление будет самым главным, а остальные - отвлекающими. Отметим, в марте 2022 года российская армия уже пыталась захватить Вознесенск, но через две недели боев была отброшена от этого города.

"Там они собрали самое большое количество войск, сосредоточили самые боеспособные части. Все российские воздушно-десантные войска, которые есть на территории Украины, все собраны там. А это сугубо наступательные силы, десантник не может сидеть в окопах и обороняться как пехота. Он или наступает, или удерживает захваченный объект", - подчеркнул эксперт.

Одновременно с этим ожидается наступление в Донецкой области, и по всей видимости противник намерен захватить Пески и Авдеевку, чтобы вклиниться в украинскую оборону и создать там плацдарм для дальнейшего наступления.

Третье направление, в котором будут наступать россияне, - это Харьков.

Напомним, ранее Жданов назвал возможный сценарий российского наступления на Харьков.

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